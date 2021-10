Mais de 600 mil brasileiros mortos por covid

Morreram mais de 600 mil brasileiros por covid-19, mais do que as populações de sete capitais, como Florianópolis e Vitória. O balanço do dia 7 de outubro, às 20h, apontava 599.865 vítimas. Com avanço da vacinação e queda de infectados, cresce nos hospitais e nas ruas a sensação de que o pior foi superado. Especialistas, porém, destacam que a crise sanitária pode ter reviravoltas e seus efeitos são duradouros. Além do risco de novas variantes, o patamar de vítimas ainda é alto (perto de 500 por dia) e há demanda por doses de reforço e cuidado com as sequelas do vírus. Para quem sofreu na pele, a luta é para seguir em frente, mas fazer com que a tragédia não seja esquecida. O comportamento estúpido, sem empatia e nenhuma base na realidade de Bolsonaro continua fazendo mais mortes e pacientes sequelados.

