Mais de 400 mil mortos por covid no Brasil

Apenas 36 dias após registrar 300 mil mortos pela covid-19, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil óbitos e corre o risco de ter uma terceira onda da pandemia antes de atingir a imunidade de rebanho pela vacinação. Para epidemiologistas e virologistas, a reabertura precipitada da economia antes da queda de casos, internações e mortes favorece o crescimento da transmissão, com risco maior de surgirem novas variantes antes de atingir a imunidade de rebanho pela vacinação. Segundo o último boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, 21 unidades da federação têm taxa de ocupação igual ou superior a 80%. Em dez delas, o índice ultrapassa os 90%. Agora, após a live desastrada de Bolsonaro, é pacífico que ele não pode comandar o combate ao coronavírus. Mas faltam brasileiros com espírito público para depõ-lo.

Assuntos para comentário da sexta-feira 30 de abril de 2021

1 – Haisem – País estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer terceira onda – Esta é a manchete do alto da primeira página do Estadão desta sexta-feira. O que você acha que ainda é possível fazer para deter essa avalanche de óbitos neste momento crucial da pandemia

2 – Carolina – Divergência sobre verbas trava socorro a empresas – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal de hoje. Até quando você acha que teremos que conviver com a agonia sob uma elite política dirigente incapaz de atender à urgência do momento, que atinge quem trabalha e produz, para evitar o desastre total de nossa economia

3 – Haisem – Fies bancou até filho de porteiro que zerou vestibular, diz Guedes – Este é o título de chamada de capa do Portal do Estadão que está circulando nos computadores. Mais essa frase ridícula e infeliz da lavra do ministro da Economia o põe no patamar de grosseria e insensibilidade que se imaginava que fosse patente exclusiva do presidente da República

4 – Carolina – ‘Senadores candidatos’ querem convocar rivais estaduais a dar explicações na CPI – Este é o título de outra chamada na capa do portal hoje. Em que essa notícia ainda pode surpreender você e qualquer outro pagador de impostos no Brasil

5 – Haisem – Qual a novidade que você encontra na notícia de que a namorada do advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef, é a servidora do Palácio do Planalto que despachou requerimentos prontos para os senadores bolsonaristas da CPI da Covid

6 – Carolina – Agora, que a polícia já ouviu relatos de tortura dos filhos da ex-namorada do vereador Jairo Júnior, o que ainda falta para se esclarecer de vez o assassinato do garoto de 4 anos na Barra da Tijuca no Rio