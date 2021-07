Maioria aprova impeachment de Bolsonaro

1 – #presidentes de oito #partidos condenam manifestações #golpistas de #jairbolsonaro, #ministrodadefesa e #comandantesdasforcasarmadas e apoiam manutenção das #instituicoesdemocráticas. 2 – Pesquisa da #datafolha constata apoio de #54% dos entrevistados ao impeachment do #presidentesdarepublica. 3 – Mas este lidera #motociatta #fascistoide no #riograndedosul e diz que #ministrodostf #luisrobertobarroso defende #pedofilia e #liberacaodedrogas, mentira #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

