Maierovitch não perdoa Aras, Gilmar e Lewandowski

O desembargador aposentado Walter Maierovitch protagonizou o terceiro vídeo da série Nêumanne Entrevista, inaugurada com Paulo Marinho e Modesto Carvalhosa. Em nossa conversa, ele fez comentários críticos tendo como base sua experiência como juiz na área criminal, que se especializou no combate à corrupção, exercendo por conta dela a presidência do Instituto Giovanni Falcone, mártir da Operação Mãos Limpas na Itália. Fez duras críticas às intervenções monocráticas de Gilmar e Lewandowski na concessão indiscriminada de habeas corpus no STF, em especial algumas que ora se encaminham para anular sentenças de Moro a Lula, podendo levar à liberação da candidatura do ex-presidente petista e até a uma eventual condenação por parcialidade do magistrado que o condenou. Também analisou a desmoralização da PGR desde que Bolsonaro ignorou a lista tríplice e indicou para chefiá-la Aras, que atua como despachante do clã presidencial. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.