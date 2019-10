Maia sujo contra Moro limpo

Rodrigo Maia, o Botafogo da Odebrecht, acusou Sergio Moro, ex-juiz honesto, que combateu a corrupção de chefões políticos e empresários comprometidos com a malversação de verbas públicas, caso dele, de tentar “acuar as instituições democráticas deste país”, pelo fato corriqueiro de, sendo ministro da Justiça e da Segurança Pública, encaminhar ao Congresso o pacote anticrime. Como líder da organização criminosa que atende pela alcunha de “centrão”, ele está apenas tentando evitar que os índices de criminalidade, reduzidos na gestão ministerial do ex-juiz da Lava Jato, caiam ainda mais se as leis propostas forem aprovadas e sancionadas, como deveriam ser e como deseja o povo brasileiro. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.