Maia quer foro para 50 mil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, finge que é primeiro ministro, banca o patrocinador de todos os projetos que passam por sua mesa, mas ele quer mais agora é ressuscitar o foro privilegiado, reduzido para cinco maiorais da República no Senado há dois anos, inclusive ele, para se estender a todos os políticos do Brasil. Atualmente são 50 mil beneficiários desse acinte à igualdade de todos perante a lei. Agora é o espírito santo de orelha do colega Luiz Flávio Gomes, que traiu o povo que levou às ruas contra a corrupção, para se garantir no lugar de primeiro-ministro informal do semiparlamentarismo que o povo simplesmente detesta. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.