Maia mente

Quando humilhou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de forma grosseira e estúpida, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que os bolsonaristas chamam de Nhonho, disse que o pacote anticrime dele não passava de um “copia e cola” de um texto cuja autoria atribuiu ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Mas este se reuniu na Câmara ontem com deputados, inclusive Bolinha, e ficaram claras três coisas: os dois textos são diferentes, o de Moraes vai passar e o de Moro vai ser engavetado. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 27 de março de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player