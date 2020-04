Maia deixa 3 bilhões para colegas

Amigos, como o empresário Sílvio Salomão e o jurista Modesto Carvalhosa, insistem comigo para que mantenha no ar campanha para usar R# 3 bilhões dos Fundos Partidário e Eleitoral na compra de equipamentos e contratação de pessoal da saúde para combate à covid-19. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM de Lorenzoni, ministro da Cidadania de Bolsonaro, se fez de surdo e deixou de votar emenda com este fim do Partido Novo. Com isso demonstrou que tentativa que tem feito de reduzir sua imensa impopularidade perante população fingindo estar à frente dos esforços do ministro da Saúde, Mandetta, não passa de hipocrisia de um cinismo atroz. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui