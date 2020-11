Maia cúmplice de Eduardo Bananinha

1 – Testes RT-PCR para detectar contágio pela covid 19 perdendo validade em armazéns do Ministério da Saúde comprovam incompetência em gestão do ministro, general Eduardo Pazuello, além de desprezo pela vida do povo e sabotagem do combate à pandemia pelo presidente Bolsonaro. 2 – Negar – como fizeram o vice Hamilton Mourão e o chefe de governo – é uma forma cínica de perpetuar o racismo. 3 – Presidente da Câmara dos Deputados é também culpado por ataques idiotas do filho 03 de Jair contra nosso maior parceiro comercial, a China. 4 – Pelé manifesta pesar pela morte de Diego Maradona, aos 60 anos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui