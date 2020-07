Machado de Assis, sucesso nos EUA

Nova tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra-prima do carioca Machado de Assis, por Flora Thomson-De Veaux, esgotou no dia do lançamento na Amazon e na Barney and Nobles. Esta, então é a ocasião para falar da obra de nosso maior escritor e gênio da literatura mundial. Comentei outro romance dele, Dom Casmurro, na abertura do ano cultural da Academia Brasileira de Letras de 2019, em contraponto com Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, na palestra O Jagunço e o Bacharel. Veja rara entrevista do autor de Sagarana para Water Höllerer em 1962, em Berlim, aqui no YouTube, em que há também excelente depoimento do professor Antônio Cândido sobre o genial romancista mineiro. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.