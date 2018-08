As caras de garotos travessos que roubaram doce de Haddad, Gleisi, Manuela e Suplicy na hora em que protocolaram o requerimento de registro de candidatura de Lula pelo PT no TSE é a melhor imagem da trapaça que eles tentam fazer com a Justiça e, sobretudo, com a cidadania brasileira. Afinal, o quarteto da má-fé explícita apresentou à autoridade um documento obtido em cartório da ausência de condenação judicial na ficha sujíssima de seu candidato Lula da Silva à Presidência da República, quando até os bebês de colo estão informados no Brasil de que o tal cidadão é condenado em segundo instância pela Justiça Federal em Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Que cara de pau! Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de sexta-feira 17 de agosto de 2018.

