Lutando pela boquinha

A Associação dos Juízes pela Democracia (AJD) fez um dossiê para defender a Justiça do Trabalho da perspectiva anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro de extinguir a Justiça do Trabalho. No arrazoado, os magistrados argumentam que a categoria precisa se manter em ação para fortalecer o combate à corrupção. O pretexto é mentiroso, o que é uma lástima também por partir de profissionais da Justiça. Afinal, não se julga casos de roubo nas varas trabalhistas. Na verdade, trata-se de mais um penduricalho fascista, inspirado na Carta del lavoro do italiano Benito Mussolini e que sobrevive nestes tristes trópicos desde as priscas eras do tenentismo e posteriormente no Estado Novo. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 16 de janeiro de 2019.

