Lulinha, assessor jurídico

Lula e o BNDES são alvos de novas delações premiadas. A abertura da caixa preta do BNDES não tarda por esperar. Sem Monezano e o contrato milionário de R$ 42,7 milhões da Cleary Gottlieb, a caixa preta já aberta pela justiça será escancarada por novas delações premiadas. A delação das delações, a bala de prata no Lula, está a caminho e vai colocar Lula, Lulinha, Gamecorp, Supertele e seus maestros e cúmplices mais enrolados na Justiça. Marco Schroeder, ex-executivo da Oi, fechou acordo de delação premiada, A tele remunerava a empresa do filho do ex com uma verba corporativa contabilizada como assessoria jurídica.

Para ouvir clique no link aberto e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-030220-direto-ao-assunto

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para comentário na segunda-feira 3 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – O que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm feito em suas investigações que pode inutilizar a tentativa do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, de manter fechada a caixa preta do banco

2 – Carolina – Qual é a nova delação que está sendo feita e pode por em palpos de aranha Lula, Lulinha, a Gamecorp, a Supertele e outros protagonistas da corrupção no Brasil e que ainda não foi revelado

3 – Haisem – Por que, a seu ver, mesmo esvaziado depois da dupla demissão em três dias de seu número dois, José Vicente Santini, o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, mantém a tradição de levar a mensagem presidencial para abertura do ano legislativo

4 – Carolina – Que motivos teria tido, a seu ver, o citado ex-secretário-geral da Casa Civil para fazer um périplo por sete outros lugares no mapa mundi aproveitando viagem para Davos e Nova Délhi

5 – Haisem – Que motivos você acha que a deputada estadual paulista Janaína Paschoal tem para pregar o fim das propagandas oficiais de governos gastando dinheiro público apenas para a própria promoção

6 – Carolina – O que, na sua opinião, inspira o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, em teoria um partido de direita que fez oposição aos governos do PT, boicotar a CPI sobre financiamentos públicos do Brasil à ditadura esquerdista dos irmãos Castro em Cuba

7 – Haisem – O que você está achando da série sobre a guerra pela água no Brasil que o Estadão publicou ontem e hoje

8 – O que você tem a dizer sobre a reportagem de página inteira que a Folha de S.Paulo editou ontem sobre declarações falsas e distorcidas feitas por Lula desde quye saiu da sala de Estado-Maior da Polícia Federal em Curitiba