LulanaCadeia#

Lula recebeu em sua cela "de estado maior", na qual é o único presidiário do mundo a atrapalhar o expediente de rotina de uma repartição policial, 572 visitas, 21 das quais de seu boneco de ventríloquo, Haddad, com quem manteve 400 (!) horas de conversa de consulta a advogado, o que nunca seu codinome foi na vida. Está na hora de passar a cumprir pena no lugar certo: a cadeia.