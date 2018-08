Lula trapaceiro

A procuradora-pública eleitoral, Raquel Dodge, cumpre seu dever de servidora pública, cuja função é representar a sociedade em causas na Justiça para evitar a impunidade de quem viola a lei vigente, ao pedir ao TSE que antecipe a contagem dos dias para a defesa de Lula argumentar em favor do condenado em seu pedido de impugnação da candidatura presidencial dele. Pois a tentativa esdrúxula do PT de insistir com a candidatura do inelegível ao longo da campanha eleitoral prejudica o direito que o eleitor tem de ser informado de quem é e pode disputar o pleito para que possa escolher até o dia em que comparecer à urna aquele que melhor atender a sua vontade soberana e inviolável.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 17 de agosto de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos para o comentário de sexta-feira 17 de agosto de 2018

1 – Haisem –A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, não estaria forçando muito a barra ao tentar acelerar o processo do Tribunal Superior Eleitoral que dirá se deve, ou não, ser atendido o pedido de registro da candidatura de Lula pelo PT para presidente?

2 – Carolina – Que fortes motivos de natureza cívica têm o PT e a defesa de Lula primeira para exigir que o relator do requerimento de registro da candidatura não seja relatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso e, depois, para ralentar o possível o processo?

3 – Haisem – Ajude-nos a resolver um mistério: por que, mesmo sendo seu cliente inelegível pela Lei da Ficha Lima, a defesa de Lula ainda conseguiu para seu cliente um atestado de inexistência de processos contra ele pela Justiça de São Paulo?

4 – Carolina – Você não acha que o protagonista dessa tal Operação Golias, nova fase da Operação Lava Jato, o banqueiro Edson Figueiredo Menezes, está sendo acusado pelo Ministério Públicao Federal de ter presenteado caixas de vinhos estrangeiros de altíssimo valor como propina para o ex-governador Sérgio Cabral e alguns de seus assessores próximos?

5 – Haisem – Dá pra se surpreender com o resultado desastroso da intervenção militar na segurança do Rio e com a negativa das autoridades dela encarregadas negarem a oferta de ajuda da Polícia Federal?

6 – Carolina – A manchete do Estadão hoje é dramática: Na lagarda, desemprego recorde desafia candidatos a presidente. Quando será que o total de desempregados no Brasil vão deixar de ter o impacto que só aumenta a cada vez em que é anunciado pelo IBGE?

7 – Haisem–Por que mais de 300 jornais americanos resolveram reagir aos ataques do presidente Donald Trump de que publicam fakenews, fazendo uma veemente defesa da liberdade de imprensa? Mesmo numa democracia antiga e sólida como a american a esse tipo de argumento ainda é necessário?

8 – Carolina – Você tem alguma ideia de por que está fazendo tanto sucesso a edição desta semana da seção Nêumanne entrevista com nosso colega Augusto Nunes no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão?