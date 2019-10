Lula solto… para sempre

A sessão do STF agendada para 17 de outubro pelo eterno advogadinho do PT Toffoli, é a cena final da farsa montada por alguns ministros da “corte” com a colaboração do criminoso americano Glenn Greenwald para a realização do crime perfeito: soltar o ladrão Lula, condenado em três instâncias por 8 a 0, e evitar que ele volte a ser preso no processo em que foi condenado em primeira instância e que a sentença não foi dada por Moro, mas por sua substituta, Gabriela Hardt, e em mais seis a que ele responde a outros juízes. Para evitar que a decisão dos 11 donos do Brasil assuste a sociedade acuada pela violência do crime organizado, estes encontrarão um jeitinho brasileiro para evitar que 190 mil negros e pobres gozem do mesmo benefício, cuspindo na igualdade de todos perante a lei. É o apartheid ao estilo Gilmar. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.