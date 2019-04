Lula só mentiu na “fala do trono”

Em “fala do trono”, que jornais Folha de S.Paulo e El País chamaram de “entrevista exclusiva”, Lula só mentiu, não disse, como de hábito, verdade nenhuma. Disse, por exemplo, que o governo Bolsonaro é um “bando de maluco”, sem apresentar nenhuma evidência disso, mas, ao contrário, exibir clara insanidade mental, seja quando afirmou essa asneira seja quando acusou Moro de persegui-lo, omitindo o fato, que não foi lembrado na “entrevista” nem nas edições, que ele é ladrão e lavador de dinheiro atestado em três instâncias por oito juízes a zero e tendo os quatro ministros da turma do STJ que confirmou condenação e imparcialidade do ministro da Justiça quando juiz, sido um indicado pelo neolulista FHC e os outros três por ele e Dilma do PT. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.