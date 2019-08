O papo furado de Toffoli

Assuntos para o comentário da terça-feira 13 de agosto de 2019

1 – Haisem – O que você acha que induziu o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a declarar publicamente que a Operação Lava Jato não é uma instituição e que o Brasil não precisa de heróis

2 – Carolina – Você acha que foi oportuna ou inoportuna a decisão da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, prorrogar a atuação da Operação Lava Jato em Curitiba sob a chuva de canivetes que ameaça o grupo com as revelações do site Intercept Brasil

3 – Haisem – Você acha que o Ministério Público do Distrito Federal tem alguma razão para ir à Justiça contra a vontade do presidente Jair Bolsonaro de nomear seu filho mais novo, Eduardo, embaixador do Brasil em Washington

4 – Carolina – Qual é a relevância da descoberta de 60 mil reais em dinheiro vivo na casa do ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel numa busca e apreensão da Polícia Federal

5 – Haisem – O presidente Jair Bolsonaro tem motivos para se preocupar com a invasão do Brasil por argentinos em caso de vitória da chapa Fernández-Kirchner anunciada em larga margem nas prévias do último fim de semana

6 – Carolina – Por que você manifesta tanta incredulidade quando opina a respeito da nova gestão do BNDES sob o comando de Gustavo Montezano

7 – Haisem – Que lições o ex-ministro da Justiça José Paulo Cavalcanti Filho nos traz a respeito do debate em torno do sigilo da fonte requentado pela publicação de supostas mensagens de Telegram de autoridades brasileiras pelo aplicativo telefônico russo Telegram

8 – Carolina – Qual o tema do seu artigo semanal no Blog do Nêumanne