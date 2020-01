Lula se apoia em Bolsonaro

Em longa entrevista ao UOL, maior do que prestígio que lhe restou depois das condenações, Lula deixou escapar que as prometidas investidas do vampiro, em que se tornou depois das condenações, dependem mais do presidente Bolsonaro, por ele usado como alvo, do que de seus bajuladores de esquerda.. Comentei a entrevista no artigo semanal no no mural do Estadão, chamando a atenção para a explicação ridícula de que sua libertação só não provocou grande alvoroço popular, porque ocorreu antes das festas de fim de ano neste País que só funciona depois do Carnaval. E também reclamou do Estado que deixou a periferia desamparada, com seus entrevistadores perdendo a chance de ouro de argumentar que ele comandou 16 anos esse tal Estado, em desgovernos dele mesmo, de Dilma e do aliado Temer, sem contar os oito anos de seu renovado amigo Fernando Henrique. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

