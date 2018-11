Lula saqueou os fundos

Antônio Palocci contou, em delação premiada, que Lula planejou e comandou o saque aos fundos de pensão Previ, Petros e Funcef para financiar com propinas campanhas do PT, como venho denunciando há mais de 10 anos. Isso desmascarou fantasia do “santo” budista Gushiken, inventado por Lewandowski no STF. Argh! Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, clique o sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos e me acompanhe diariamente no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta no Estadão Notícias no Portal do Estadão, às 6h, e no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), às 7h30m; e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no YouTube. Direto ao Assunto, inté e Deus é mais.

Para ver o vídeo clique aqui