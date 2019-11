Lula saiu menor da cela

O jornalista Elio Gaspari escreveu em sua coluna no Globo e na Folha que Lula saiu maior da cela do que quando nela entrou. Em artigo publicado no domingo 17 no Estadão José Roberto Guzzo, que chegou a dividir com ele a direção da redação da revista Veja, então lida e relevante, escreveu que o petista saiu menor. Os pequenos grupos de prosélitos que compareceram à entrada e à saída mostram que maior ou menor ele continua irrelevante., Quanto às consequências a respeito do PT elas poderão ser medidas quando forem apurados votos das eleições de 2020 e de 2022. A julgar pela ausência de convulsões sociais previstas por ministros do STF que o soltaram perda de relevância do partido é evidente. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

