Lula quase solto

Ação conjunta do Trio Parada Dura – Gilmar, Lewandowski e Toffoli – não conseguiu soltar Lula na sessão da Segunda Turma do STF, como era planejado, por causa da oportuna decisão da vice-presidente do TRF4, Maria de Fátima Freitas Labarrère, que deu ao relator da Lava Jato, Fachin, sempre derrotado pelos três, a oportunidade de mandar o novo recurso da defesa do petista para o conjunto dos 11 ministros, o que só ocorrerá em agosto. Resta-lhe agora somar seus esforços aos do decano Celso e do espalha-brasas Marco Aurélio Mello, para tornar possível o registro de sua candidatura à Presidência pelo PT, que precisa ser feita até 15 do mês conhecido como “do desgosto”. Mas a vingança foi terrível: soltou Dirceu e Genu e ajudou a Gleisi e Capez.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 27 de junho de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem Você acha que é justa e autêntica a conclusão de vários advogados, segundo os quais, depois das decisões absurdas da Segunda Turma do Supremo Tribunal tomadas ontem pelo trio Papai Noel, composto por Gilmar, Lewandowski – e Toffoli, haveria realmente o risco de Lula ter sido solto ontem, caso o recurso de sua defesa tivesse sido julgado pelo mesmo colegiado?

2 – Carolina O que mais chamou sua atenção na atitude tomada por Gilmar, Lewandowsky e Toffoli ao soltarem o ministro José Dirceu e o tal operador do PP, João Cláudio Genu, e nas explicações que deram ao público pela atitude?

3 – Haisem A decisão também tomada na última reunião antes das férias de invalidar provas encontradas na busca e apreensão no apartamento em que Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo convivem tem, a seu ver, alguma justificativa técnica que supere sua abjeção moral?

4 – Carolina Por que na mesma sessão da Segunda Turma, além de suas atitudes costumeiras contra a Operação Lava Jato, o trio Parada Dura já citado também resolveu afrontar uma decisão do Tribunal da Justiça, mandando trancar o processo aberto contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Fernando Capez, envolvido num processo repugnante de roubo de merenda infantil durante o governo tucano de Geraldo Alckmin?

5 – Haisem Você acredita ser verossímil a versão publicada nos jornais e citada em noticiários de televisão de que a defesa de Lula está dividida em torno de um eventual pedido de prisão domiciliar, como alternativa aos recursos pela liberdade pura e simples, que lhe tem sido negada?

6 Carolina O pedido que está sendo feito pelo Tribunal de Contas da União à Procuradoria-Geral da República para dar um parecer sobre a constitucionalidade do decreto que regulamentou as concessões no porto de Santos tem, a seu ver, alguma chance de sucesso?

7 – Haisem Você encara a oferta de Temer ao vice-presidente dos Estados Unidos, Mark Pence, de mandar um avião buscar as crianças brasileiras que estão em abrigos separadas de seus pais como um gesto de boa vontade ou de subserviência?

8 – Carolina O que você diz da declaração da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a favor da legalidade do fim da obrigatoriedade do pagamento da Contribuição Sindical prevista na reforma trabalhista aprovada recentemente?

