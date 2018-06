Lula preso!

Em nada me desapontou o fato de ter errado a previsão de que Lula poderia ser solto na sexta-feira 11 de maio com três votos sempre lenientes da Segunda Turma do STF em plenário virtual, ou seja, às ocultas. Ao contrário, fiquei contente ao saber que, enfim, Gilmar Mendes não apenas votou para manter o petista preso, mas também não contrariou a jurisprudência cada vez mais firme do colegiado de autorizar o começo do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Incrível é que Toffoli o precedeu seguindo o relator Fachin e Lewandowski o acompanhou, fixando um placar de 4 a 0 até o voto do decano Celso de Mello e mantendo a tradição de o preso mais famoso do Brasil levar goleada em todas as instâncias. Nada de Lula livre!

1 – Haisem Ao contrário do que você esperava e previa, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski negaram pedido da defesa de Lula, que continuará preso, por decisão já tomada pela maioria formada pelo relator Edson Fachin e por outro ministro, Dias Toffoli, ou seja, 4 a 0 com perigo de mais uma unanimidade, 5 a 0, a depender do voto do decano Celso de Mello. A falha de sua profecia o desaponta?

2 – Carolina O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, contou ontem, em entrevista à Eldorado, que pediu à Justiça para desmobilizar o acampamento de lulistas em solidariedade a seu líder na capital do Paraná. Que razões ele tem para isso?

3 – Haisem O ex-ministro e homem de confiança de Lula Gilberto Carvalho depôs ontem ao juiz federal Sergio Moro e contou que Fernando Bittar emprestou o sítio para Lula guardar bens do acervo presidencial, mas não tinha informação nenhuma a dar sobre reformas do imóvel. Para você, isso faz algum sentido?

4 .- Carolina O ministro do STF Dias Toffoli tomou outra decisão importante e surpreendente ontem ao propor ao plenário que estenda as restrições ao foro privilegiado já decidido para parlamentares federais para outras autoridades. Enquanto isso, a Câmara nomeou uma comissão para debater uma emenda constitucional no mesmo sentido. Que poder está usurpando a prerrogativa do outro?

5 – Haisem A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STF mais 60 dias para continuar ações criminais contra Renan Calheiros, Lúcio Vieira Lima, Romero Jucá, Rodrigo Maia e Eunício de Oliveira. A lerdeza do Ministério Público Federal estaria desmoralizando o sentido dos prazos previstos pela lei para seus trabalhos de investigação?

6 – Carolina Operação Prato Feito, da PF e da Controladoria Geral da União, investiga suspeitos de desviar há 20 anos recursos da União destinados à educação em municípios dos Estados de Paraná, Bahia e Distrito Federal e São Paulo, incluindo a capital paulista e mais 29 municípios. Neste processo, até um ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capez, foi considerado réu. Quer dizer, então, que nem a merenda escolar foge ao padrão das suspeitas de furto do erário por executivos públicos desonestos?

7 – Haisem – O promotor Ricardo Manuel Costa escreveu ao procurador-geral do Estado, Gianpaolo Smanio, seu chefe, reclamando de forma dura da decisão que este tomou de avocar para si mesmo a decisão de destinar um processo penal contra Geraldo Alckmin, alegando que o ex-governador ainda tem foro de prerrogativa de função, que não é o caso, pois ele se licenciou do cargo para disputar a eleição presidencial. Quem tem razão neste imbróglio?

8 – Carolina O vereador Marcello Siciliano (PHS) disse ontem que a acusação feita por um delator, de quem a polícia não revela o nome, de que ele tem envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) é um “factoide”. Segundo O Globo, um policial da ativa e outro da reserva estavam no carro usado pelos matadores na hora do crime. Quem terá razão nesta história terrível?

