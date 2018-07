Lula preso até 2019?

O futuro presidente do STF, ministro Dias Toffoli, tem confidenciado a interlocutores, segundo reportagem de Amanda Pupo, do Estadão em Brasília, que poderá por chope na festa dos petistas que contam com sua ajuda no poderoso cargo para derrubar o mais rapidamente possível a jurisprudência que mantém preso Lula, condenado em segunda instância. Não se sabe se ele está falando sério ao adiar, no mínimo, para 2019 essa providência, até porque ainda não anunciou publicamente a posição. Certo é que a autorização para prender condenado por colegiado não põe o Brasil no grupo das democracias civilizadas que autorizam prisão após condenação na primeira, mas pelo menos mantém nossa Justiça distante da esquisitice das chicanas até as calendas.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 19 de julho de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida no play

Para ouvir Proteção, com Plebe Rude, clique aqui

Abaixo, os assuntos do comentário da quinta-feira 19 de julho de 2018

SONORA Proteção com Plebe Rude

https://www.youtube.com/watch?v=Vsr-L1IbTUM

1 – O ministro Dias Toffoli estava mesmo falando sério quando disse que não pretende impor sua opinião pessoal e convocar, como presidente do Supremo Tribunal Federal, sessão para rejeitar possibilidade de prisão de condenados após a segunda instância?

2 – A juíza de Execuções Criminais de Curitiba, Carolina Lebbos, agiu de forma certa ou equivocada ao negar pedido do fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert, para fotografar e gravar vídeos com o petista na sala de estado maior da Superintendência Federal da Polícia Federal na capital do Paraná para depois divulgá-los nos meios de comunicação, redes sociais e eventos do Partido dos Trabalhadores, do qual ele é considerado pré-candidato?

3 – O que revela a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região da mulher do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, pelo crime de corrupção e sua absolvição por outro crime, o de lavagem de dinheiro?

4 – O que explica o deputado federal Jair Bolsonaro, que aparece em posição bem favorável nas pesquisas eleitorais, anunciar o general da reserva Augusto Heleno na terça e um dia depois desistir da formação dessa chapa?

5 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende o que com essa sua geopolítica do ioiô, recebida com espanto por aliados, satisfação por pseudo-adversários como Vladimir Putin, seus opositores democratas e até muitos de seus aliados republicanos?

6 – Quais são os motivos da festiva comemoração do centenário de nascimento de Nelson Mandela, o líder anti-apartheid da África do Sul, que, depois de cumprir pena em prisão fechada, se tornou um dos mais positivos exemplos de convivência pacífica entre adversários políticos que em determinado momento se comportavam como inimigos irreconciliáveis?

7 – O presidente Michel Temer fez bem em dar destaque a sua tentativa de ajudar brasileiros presos em Cabo Verde por suspeição de participação em tráfico de drogas?

8 – De que tipo de negligência está sendo acusada, mais uma vez, a polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, no espantoso episódio da morte da bancária Lilian Calixto, da qual o principal suspeito é o controverso médico Denis Furtado, que nas redes sociais atende pela identidade de dr. Bumbum e tem mais de 600 mil seguidores?