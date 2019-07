Lula, reserva imoral da humanidade

Além de desmascarar a falsa denúncia de Intercept e Veja sobre interferência dada como ilícita de Moro no processo do tríplex do Guarujá, o maior especialista no Brasil em combate à corrupção, professor Modesto Carvalhosa, define seu colega René Ariel Dotti como maior reserva moral do Brasil. No lado oposto, Lula pode ser considerado maior reserva imoral da humanidade com a notícia de que o México processa ex-diretor da Pemex por pegar propina da brasileira Odebrecht. Em entrevista que pode ser lida em meu site, www.neumanne.com), Dotti diz que Lula é ladrão perto da cruz do povo brasileiro. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui