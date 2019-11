Lula, ladrão e lavador de dinheiro

Lula foi solto, mas não estava preso, pois morava de favor na PF de Curitiba. A decisão infame e descabida do STF não o inocentou. Condenado com todas as provas em três instâncias, os honrados ex-juiz Moro, 3 desembargadores do TRF 4 de Porto Alegre e cinco do STJ em Brasília o condenaram por unanimidade – 9 a 0 – e sem cancelamento de condenações ou provas. Quanto ao STF a serviço de partidecos de esquerda e advogados milionários, cabe a Bolsonaro, para honrar a delegação dos eleitores, mudá-lo: demitir e não promover ao STF advogado-geral da União, André Mendonça, que bajulou o corrupto e lavador de dinheiro em texto impresso e vive de promoções arranjadas pelo padrinho Toffoli, para nomear alguém comprometido com a revisão dessa torpeza. Além de apoiar emenda contra PEC da Bengala e não reconduzir o traidor da classe Augusto Aras à PGR, já que não é mais possível corrigir a imensa besteira que fez ao nomear um quinta coluna que o lisonjeou. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui