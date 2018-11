Lula não tem saída

Derrotado por larga margem de votos na eleição de outubro por Jair Bolsonaro e abandonado por um antigo assecla fiel, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que escreveu um artigo no jornal simpatizante El País, da Espanha, reconhecendo o funcionamento da democracia no Brasil tanto no impeachment da Dilma como em suas condenação e pena, o petista está cada vfez mais distante da porta de saída da cela “de estado maior”, onde passou os últimos seis meses. Não há muito mais a fazer. Afinal, este é o destino de quem comete crimes num Estado de Direito. Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos e sinta-se à vontade para me acompanhar diariamente no Blog do Nêumanne na Política do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e em meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com), de segunda a sexta feiras, às 6, no Estadão Notícias e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado.estadao.com.net) e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no Youtube. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais.

