Lula na cadeia já

O dia amanheceu e vem o Uol com a manchete: “Justiça eleitoral quer responsabilizar candidato por espalhar Fakenews”. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas me atrevo a oferecer ao inútil TSE responsabilidade maior: que tal enquadrar o ficha-suja, ladrão e lavador de dinheiro Lula por cuspir na legislação ao fazer campanha fora de hora, sem direito de votar nem ser votado, e também caluniar no palanque o presidente Bolsonaro, o ministro Moro, a Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, instituições que compõem o Estado de Direito, que ele despreza e ataca? Não seria o caso de mandar prendê-lo imediatamente? Não importa que Gilmar, Lewandowski, Marco Aurélio ou Bg Toffoli o soltem no mesmo dia. Não é isso que eles fazem com Garotinho? Que direitos Lula tem que Garotinho não possa usufruir? O império da loucura do STF extinguiu a igualdade de todos perante a lei? Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

