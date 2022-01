Lula morre de medo de Moro

1 – Lula mandou o PT abortar a ideia de convocar uma CPI para apurar ganhos de Sérgio Moro numa empresa norte-americana, dando ao adversário a chance de dizer que, no popular. ele “arregou” 2 – Com os pobres brasileiros morrendo de fome nas calçadas, o desgoverno federal embolsou, em 2021, a maior arrecadação da História: 3 trilhões 878 e bilhões de reais, e cortou investimentos. 3 – No artigo “A significância de um desgoverno desastrado”, em blog no portal do Estadão, corrigi quem chamou Bolsonaro de “insignificante” e citei o conformismo que sucede à indignação no País.

