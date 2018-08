Lula mente à Justiça

O prazo para registro de candidaturas às eleições de outubro foi encerrado ontem com uma hedionda tentativa de engar a Justiça Eleitoral. O PT registrou a candidatura de Lula a presidente da República no TSE com um truque ominoso de malandrinho escolado: escondeu das autoridades sua condição de criminoso condenado em segunda instância no documento que pedia o registro. Isso tudo foi feito em meio a um ato político farsesco nunca antes ocorrido neste país. Só a insistência em registrar um ficha-suja, o que é proibido pela lei mais notória de iniciativa popular, é um atentado contra o direito do cidadão ao pleno conhecimento sobre a disputa eleitoral. O passa-moleque usado agrava a patranha.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na quinta-feira 16 de agosto de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos para o comentário da quinta-feira 16 de agosto de 2018:

1 – Haisem – “PT registra Lula e Ministério Público Eleitoral pede impugnação da candidatura” é a manchete do Estadão. O partido omitiu a ficha criminal que torna Lula inelegível. Como conseguirá esconder isso?

2 – Carolina – Você diria que Lula e o PT tiveram sorte no sorteio feito no TSE para escolher o relator que cuidará da análise do pedido de registro da candidatura oficial do partido à eleição presidencial de outubro?

3 – Haisem – Você acha que o juiz Sérgio Moro agiu corretamente ao adiar para somente depois da eleição de outubro o depoimento de Lula no processo do sítio de Atibaia e da compra do terreno para construir uma sede para o PT, o que terminou não acontecendo?

4 – Carolina – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, teria sido açodada ao pedir ao TSE a impugnação da candidatura para presidente do Partido dos Trabalhadores no dia em que ela foi apresentada?

5 – Haisem – O que você tem a dizer sobre o fato de Lula ser o terceiro candidato com maior patrimônio pessoal, só ficando atrás de João Amoêdo, Henrique Meirelles e João Goulart Filho?

6 – Carolina – “Conheçam a verdadeira Wal de Mabucaba”, disse Jair Bolsonaro, ao divulgar vídeo gravado por dois de seus filhos com declarações feitas por Walderice Santos, gravada no local onde o deputado tem há décadas uma casa de veraneio. Até que ponto o vídeo inocenta o candidato do PSL?

7 – Haisem – O que, a seu ver, leva o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes falar em mãos embriagadas de Rodrigo Janot e em “infecções oportunistas” a respeito do que ele chama de ânsia dos juízes de tentarem obter os mesmos holofotes conquistados por Sérgio Moro?

8 – Carolina – O que você acha da entrevista que o advogado do The New York Times disse a respeito da interferência do Estado na caça aos fake news?