Lula manda lei às favas

Ao registrar sua candidatura, inelegível Lula despreza interesses do partido, prejudica carreiras de outros petistas, atropela a iniciativa do povo ao criar a Lei da Ficha Limpa para limpar a administração do corrupto Estado brasileiro e manda esquerda e Estado de Direito às favas. E só o faz para sustentar uma mentira estúpida, inútil e ilícita que o torna protagonista da ficção surrealista de perseguição da elite política, policial e judicial que não quer vê-lo na condição de único intérprete da vontade dos pobres do Brasil, que são, de fato, as maiores vítimas da roubalheira pela qual ele foi condenado e preso. Nunca antes na história deste país ninguém foi tão egoísta e atrabiliário como ele. Este foi um comentário que fiz no Estadão às 5 da TV Estadão, ancorado por Emanuel Bomfim, transmitido do estúdio na redação do jornal e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na quarta-feira 15 de agosto de 2018, às 17 horas.

