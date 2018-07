Lula mais encalacrado

A descoberta de novos e-mails do empreiteiro Marcelo Odebrecht no computador a que teve acesso após ter sido transferido da cadeia em Curitiba para casa no Morumbi complica muito a vida de Lula, pois dará à Polícia Federal elementos preciosos de investigação para rastrear a movimentação de dinheiro do tal Departamento de Operações Estruturadas, vulgo propina, para bancar a compra do terreno e a construção da sede do instituto que leva o nome do ex, embora a obra não tenha sido realizada. Agora resta as autoridades encontrarem as provas que esse rastreamento produzir para permitir ao juiz Sérgio Moro lavrar, talvez ainda este ano, a sentença na segunda ação a ser concluída, enquanto a defesa continua tentando livrá-lo da primeira.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 5 de julho de 2018, às h30m)

Assuntos para comentário da quinta-feira 5 de julho de 2018

1 – Haisem Em que os novos e-mails descobertos no computador do empreiteiro Marcelo Odebrecht podem complicar a defesa de Lula no processo penal em curso que apura o uso de propinas na compra de um imóvel para o Instituto Lula em São Paulo?

2 – Carolina Você acha que a condenação do ex-secretário de Saúde de Sérgio Cabral Sérgio Côrtes e do empresário Miguel Isnik, da empresa Oscar Isnik, ambos soltos recentemente por Gilmar Mendes pode despertar um sentimento de culpa no ministro do Supremo Tribunal Federal?

3 – Haisem Por que uma acusação feita em rede social por uma procuradora abalou tanto o Supremo Tribunal Federal a ponto de ser decretada uma investigação a respeito dessa diatribe?

4 – Carolina Qual a principal lição a ser tirada da importante notícia de que o juiz Valisney de Souza Oliveira absolveu o ex-chefe da Casa Civil de Temer Geddel de Oliveira Lima da acusação de obstrução à Justiça por pressão contra a mulher do delator premiado Lúcio Funaro?

5 – Haisem O que levou o mesmo juiz do Distrito Federal aceitou abrir ação criminal contra outro ex-ministro e político muito ligado ao presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves?

6 – Carolina Você não acha engenhosa a fórmula matemática encontrada pelo relator da medida provisória do tabelamento do frete de cargas, deputado Osmar Terra (MDB)?

7 – Haisem Que conseqüências práticas no Brasil poderá ter a responsabilização pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos do Estado brasileiro na execução de nosso colega jornalista Vladimir Herzog à época da ditadura militar?

8 – Carolina Por que você decidiu entrevistar o ex-craque Afonsinho, hoje com 71 anos de idade, na série semanal de dez perguntas que você faz e publica no meio de semana em seu Blog no Portal do Estadão?