Lula livre fracassa nas ruas

Os ministros do STF de baixo decoro comprovado por quererem soltar Lula não têm razão quando dizem que o farão para evitar convulsão social nas ruas. É mentira grossa. Nesta terça-feira o protesto dito estudantil contra cortes de verbas para as escolas públicas, mas, de fato, foi assaltado pelo cantiga da perua, de pior a pior e uma só, o Lula Livre do PT e seus associados no gigantesco assalto aos cofres da República. E esta foi a causa de seu fragoroso fiasco. O porta-voz desse passa-moleque, Rodrigo Maia, recebeu carta do presidiário agradecendo pela presença do centrão entre os deputados que foram ao STF dar pretexto para dez de seus ministros contra um sem moral impedirem que a Justiça mandasse o petista para a cadeia certa, de verdade, para cumprir pena como corrupto e lavador de dinheiro que é, sempre foi e será. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.