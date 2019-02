Lula já pra cadeia

Pedido da defesa de Lula para STF passar por cima da decisão de Félix Fisher, do STJ, negado pelo relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, que manteve o ex preso, é boa ocasião para lembrar que, de fato, ele não está no lugar certo. Condenado duas vezes na primeira instância e uma na segunda por corrupção, é, portanto, preso comum e deveria começar cumprimento da pena num presídio, e não numa “sala de estado maior” numa repartição policial, cujo trabalho é atrapalhado por sua presença. Enquanto isso, seu amigo Maduro fechou as fronteiras para impedir entrada de ajuda humanitária para a população faminta e desesperada da Venezuela, cuja tirania bolivariana é bajulada pelo PT, que finge ser democrata. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e compartilhe-o em Twitter e Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

