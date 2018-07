Lula, garoto propaganda da Friboi

Lula foi garoto propaganda da Friboi e mandou BNDES favorecer financiamentos para a empresa, conforme depoimento de Victor Sandri, segundo a Polícia Federal intermediário entre Joesley e Wesley Batista e Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos desgovernos do PT. A informação consta de depoimento da PF, concluído em maio e só agora tornado público pelo jornal O Globo. Por enquanto, a delação premiada pode ter dois resultados úteis: refrescar a memória dos mais premiados dentre todos os delatores e ativar a curiosidade de policiais e procuradores federais, que ainda não conseguiram deles provas que justifiquem o fato inusitado de terem, partindo de um açougue de uma porta, se tornado os maiores produtores de proteína animal do mundo.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir A Taça do Mundo É Nossa clique aqui

Abaixo, os assuntos para o comentário da segunda-feira 16 de julho de 2018:

SONORA A taça do mundo é nossa

https://www.youtube.com/watch?v=jrJTGgcnmKU

1 – Haisem Que impacto poderá ter sobre o inquérito em torno da delação premiada do empresário Joesley Batista, do grupo J & F, a revelação do operador Victor Sandri, acusado de ser intermediário entre este e o ex-ministro Guido Mantega, de que Lula prometeu ser “garoto propaganda” dele e pediu agilidade para empréstimos por ele solicitados, segundo revelou O Globo de sábado?

2 – Carolina Por que a Procuradoria-Geral da República deu despacho dirigido ao relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, Félix Fisher, contra pedido da defesa de Lula para afastar o juiz Sérgio Moro, que os advogados do petista consideram parcial e comprometido, da ação que trata da reforma do sítio Santa Bárbara, em Atibaia?

3 – Haisem Que conseqüências poderá ter o relatório da Polícia Federal de maio passado, e agora revelado pelo Globo, dando conta de que o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, maquiou dados do Banco Rural de seu Estado em 2005 na CPI dos Correios, cuja atuação foi definitiva na investigação do escândalo chamado de mensalão?

4 – Carolina A simples punição de dois agentes presidiários de Formosa, em Goiás, é suficiente para punir a libertação do presidiário Leomar de Oliveira Barbosa, ex-braço direito de Fernandinho Beira-Mar, tida e vendida como apenas um engano administrativo?

5 – Haisem Por que é aparentemente tão baixo o índice de juízes punidos por erros judiciários, de acordo com levantamento noticiado hoje em primeira página pelo Estadão?

6 – Carolina Você se surpreendeu com a notícia, dada pela Folha de S. Paulo no fim de semana de que o Ministério do Trabalho fraudava pareceres seguindo ordens do ministro da Secretaria de Governo de Temer, Carlos Marun?

7 – Haisem O que há para dizer a respeito da informação dada pela organização Fogo Cruzado de que nos cinco meses da intervenção na segurança do Rio foram registrados 4 mil e 5 tiroteios na antiga Cidade Maravilhosa, contrariando todos os balanços positivos que têm sido apresentados pelo governo federal e pelo general Braga Neto, encarregado da intervenção?

8 – Carolina Terminada a Copa da Rússia com mais uma eliminação da seleção brasileira, o que o pentacampeão do mundo tem a aprender com a França, que levanta a taça pela segunda vez?