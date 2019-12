Lula e STF envergonham o País

O STF gastou seu latim em horas e horas de sessões com votos insuportáveis de seus ministros na tentativa de seu presidente, Dias Toffoli, consagrar uma xaropada jurídica, sem previsão em nenhuma lei, de anular processos do MP a partir de informações de inteligência financeira do Coaf/UIF, da Receita e do Banco Centrais sem prévia e específica autorização judicial. Depois do enorme tempo perdido, concluiu de forma óbvia ululante que valiam leis que seus membros não haviam consultado. Enquanto isso, o principal beneficiário de sua eterna benemerência, Lula, faz itinerário pelo território nacional em jatinhos alugados e pagos com dinheiro público porque não tem condições de viajar em aviões de carreira nem andar como cidadão comum na rua. Duas vergonhas! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

