Lula é mau ladrão, ó, papa!

O papa Briguglio, esquerdista argentino que comoveu mundo católico ao adotar nome do santo dos humildes, Francisco, cometeu grave pecado ao receber durante uma hora um amigo de seu amigo Alberto Fernández, presidente de seu país de origem. No mínimo, Lula violou o oitavo mandamento – “não furtar” – da lei mosaica, adotada pela Igreja. A misericórdia é uma virtude cristã, mas bispo de Roma também é o chefe de um Estado monárquico, o Vaticano, e não pode simplesmente escarrar na Justiça brasileira ou chutar o povo que destinou o corrupto e lavador de dinheiro ao ostracismo – uma ofensa bem mais grave.

Assuntos para comentário da sexta-feira 14 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Papa Francisco recebe Lula em reunião privada no Vaticano – diz título de notícia publicada na página A 8 do Estadão hoje. O que o repugna tanto nesse encontro de um sacerdote católico com um fiel

2 – Carolina – Supremo pode rever posição sobre delações da PF – O que leva, a seu juízo, a mais alta cúpula da Justiça no País a discutir miudezas como a briga da Polícia Federal com o Ministério Publico Federal sobre controle das delações premiadas

3 – Haisem – Bolsonaro se afasta de vez dos primeiros aliados – Este é o título da manchete do alto da página A4, que abre o noticiário da Política no Estadão – Quais são suas expectativas de mudança na cúpula do Palácio do Planalto, agora sem olavistas nem protegidos dos filhos do presidente

4 – Carolina – Moro: longe da milícia e dentro da polarização – é o título da Coluna do Estadão que abre a página 4 da edição de Política do Estadão. Por que, na sua opinião, o ministro da Justiça ficou no centro do debate sobre atuação de milícias no Rio de Janeiro

5 – Haisem – Que importância você dá à pesquisa divulgada pela Veja prevendo agora, dois anos antes da abertura do ano eleitoral, favoritismo no segundo turno do presidente Jair Bolsonaro em relação a todos os pretendentes a seu cargo, à exceção de seu ministro da Justiça, Sérgio Moro

6 – Carolina – Que razões objetivas você atribui à noticia de que corpo do chefe de milícia Adriano da Nóbrega foi encaminhado, como manda a rotina, para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro

7 – Haisem – Por que será que o desembargador Rogério de Oliveira Souza, do Tribunal de Justiça do Rio, mandou soltar os deputados estaduais Chiquinho da Mangueira e Marcos Abrahão, que chegaram a ser presos numa investigação de mensalinho da Operação Lava Jato

8 – Carolina – O que você tem a dizer sobre o habeas corpus dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ao acusado de ser laranja do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho