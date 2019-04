Lula é ladrão, se manca, Fernando Henrique!

Fernando Henrique, que votou em Lula, travestido de Fernando Haddad, na última eleição presidencial, não se cansa de reclamar da prisão fake de Lula, hospedado no DPF de Curitiba, mormente agora quando essa privação parcial de liberdade completa um ano e também de criticar Bolsonaro em tentativas insistentes de boicotar o seu governo, comprometido com o fim da crise econômica na qual o Brasil afundou depois de quatro gestões do PT e mas dois em aliança com o MDB e a cumplicidade de seu PSDB, que recebeu propinas de corrupteiras para fazer oposição fajuta ao statu quo. Faria melhor se explicasse a compra da reeleição, o desempenho de seu ex-advogado geral Gilmar Mendes no STF e os 130 milhões de reais nas contas do tucano Paulo Preto, peixinho de Aloysio Nunes e de José Serra, na Suíça. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

Para ver vídeo no YouTube clique aqui