Lula e Dilma mais encalacrados

Laudo pericial assinado por Ivan Roberto Ferreira Pinto, da PF de Curitiba, é mais uma prova documental contra Lula e Dilma a resultar da delação premiada de Antônio Palocci (Italiano), atestando o que ele disse em delação premiada sobre propina da Odebrecht pelas obras da hidrelétrica de Belo Monte a Delfim Netto (Professor) e Edson Lobão (Esquálido). Documento comprova extensão da roubalheira do PT, que beneficiou o czar da economia do regime militar e um elemento de confiança de José Sarney, ex-baluarte da Arena e do PDS, partido de sustentação desse regime, e da transição deste para a democracia, período em que maranhense assumiu lugar de Tancredo Neves, morto.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de segunda-feira 21 de janeiro de 2019-01-20

1 – Haisem – Reportagem de Ricardo Brandt, Luiz Vassallo e Fausto Macedo no blog deste revela que lado pericial da Policia Federal comprova delação de Palocci (Italiano) sobre propinas da Odebrecht para Delfim Netto (Professor) e Edison Lobão (Esquálido), envolvendo Lula e Dilma

2 – Carolina – Manchete do Estadão de domingo MP revela casos de achaque de servidores por parlamentares em 16 Estados brasileiros

3 – Haisem – General Mourão diz que escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro não atinge governo do pai

4 – Carolina – As desculpas de Flávio Bolsonaro não podem ser consideradas “plausíveis” e isso incomoda aliados do presidente no Planalto

SONORA_FLÁVIO 2101 B

5 – Haisem – Em Davos, Moro dirá que corrupção também afeta lucro das empresas, não apenas governos

6 – Carolina – Deputada estadual Janaína Paschoal, do PSL, dá excelente lição de moral a Luiz Miranda, do DEM, que disparou bobagens nas redes sociais direto da China

7 – Haisem – Na entrevista da semana no Blog do Nêumanne, Walter Fanganiello Maierovitch relata barbaridades cometidas por Cesare Battisti na Itália

8 – Carolina – Turismo descuidado e predatório transforma paraíso de Ilhabela num autêntico inferno