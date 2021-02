Lula e Bolsonaro mandam no STF

1 – Petista e presidente atuaram juntos na goleada de 4 a 1 a favor da entrega ao petista das “provas” roubadas por seis hackers criminosos, com quebra do sigilo telefônico de autoridades, na Segunda Turma do STF: Kássio, Cármen, Lewandowski e Gilmar contra o voto solitário de Fachin. 2 – Noronha votou a favor do foro para Flávio Bolsonaro largando na frente para conquistar a indicação do pai do senador para a vaga de Marco Aurélio no mesmo STF. 3 – Renan imediatamente propôs anistia aos seis invasores para consagrar as leis aprovadas por Cunha e outros chefões das facções criminosas partidárias. 4 – Capacho Lira despeja credenciados na Câmara da sala com acesso ao plenário para um porão sem janelas no subsolo, para dificultar seu trabalho. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui