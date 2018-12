Lula e as montadoras

Em depoimento ao juiz Ricardo Leite no âmbito da Operação Zelotes, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma repetiu o que já disse em delação premiada à PF em Curitiba, onde mora na cadeia, sua versão a respeito da propina de R$ 2 milhões a R$ 3 milhões das montadoras de automóveis a Luís Cláudio, filho de Lula. De acordo com ele, o assunto foi tratado em conversa pessoal na qual o petista o dispensou de conseguir dinheiro para a empresa Touchdown, de marketing esportivo, porque o assunto já tinha sido resolvido por Mauro Marcondes, lobista da indústria automobilística desde os tempos do sindicato. É pouco ou quer mais? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 7 de dezembro de 2018.

