Lula: do ridículo ao patético

Assuntos para comentário de terça-feira 1 de outubro de 2019



1 – Haisem – A cada dia uma surpresa. Primeiro, a Lava Jato vai à juíza Carolina Lebbos para mandar Lula para o regime semiaberto que vai virar aberto. Agora Lula diz que não vai. Em que vai terminar a novela

CARTA_LULA 0110

2 – Carolina – Aí o presidente Jair Bolsonaro entrou na novela de Lula versus Lava Jato. “É direito dele (Lula) ficar preso. Quer ficar ficar, fica”, diz o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão citando-o. Por que, hein

3 – Haisem – Por que você acha que o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, não citou a recuperação judicial de quase 100 bilhões de reais ao falar do prejuízo dado pela empreiteira ao banco público

4 – Carolina – O que você acha da ideia de Marcelo Odebrecht de voltar para a empresa agora que ele está em casa e o presidente do BNDES revelou o prejuízo bilionário do rombo da empreiteira e talvez Tesouro Nacional, ou seja, o contribuinte, pode levar um tombo de 8 bilhões e 700 milhões de reais

5 – Haisem – Falou-se tanto e com tanto entusiasmo da delação do fim do mundo dos 77 empresários da Odebrecht. Por que será que terminou explodindo com tiro de festim

6 – Carolina – O que você me diz da revelação feita pelo Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão de que Manuela dÁvila teve muito mais do que um contato com o hacker apontado como chefe do bando que invadiu os celulares de quase mil autoridades

7 – Haisem – Você tem algum palpite para explicar a contratação da advogada Dora Cavalcanti, que se destacou no noticiário como crítica da Operação Lava Jato e das delações premiadas em geral, pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot para se defender da investida do STF contra ele

8 – Carolina – Vamos ao spoiler da semana. Qual é o tema de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne