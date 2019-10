Lula, Dilma e Luciano no propinoduto

O indiciamento dos ex-presidentes Dilma e Lula, indicado no relatório da CPI do BNDES e sugerido pelo relator, Altineu Torres (PL-RJ), a ser votado na terça-feira da semana que vem, é um acréscimo a tudo o que tem sido delatado sobre as relações imundas de PT, Odebrecht e Angola que pode parecer até irrelevante. Ainda que o histórico de CPIs não indique muitas consequências práticas de suas informações e indicações, esta é mais uma evidência de que a tentativa do partido e da defesa dos ex-presidentes desqualificarem testemunhos, a história encaixa direitinho. E desautoriza a teoria das “más escolhas” do presidente do banco, Montezano, o yuppie da Tijuca.

Assuntos para comentário da quarta-feira 9 de outubro de 2019

1 – Haisem – Que importância tem a decisão registrada no relatório final da CPI da BNDES para encaminhar indiciamento dos ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff por corrupção passiva e formação de quadrilha

2 – Carolina – O que representa de traumático para a imagem do Poder Legislativo a decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de tornar um dos mais notórios líderes do Centrão, o deputado Arthur Lyra, réu em processo por corrupção passiva

3 – Haisem – TCU suspende pacote anticrime – está na chamada de primeira página do Estadão. Com que razões jurídicas o ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rego Filho proibiu a campanha publicitária do governo para promover a proposta de Sergio Moro

4 – Carolina – Que destino você acha que o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, dará ao pedido feito pelo PT e a ele encaminhado pela ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber em acusação contra os procuradores Deltan Dallagnol e Thaméa Danelon, acusados de pedirem o impeachment do presidente do STF, Dias Toffoli

5 – Haisem – Bolsonaro ataca PSL e estuda trocar de partido – é a manchete do Estadão hoje. Que conseqüências você acha que poderá trazer para o PSL a irritação pública manifestada pelo presidente, que se elegeu para o cargo pela sigla

6 – Carolina – O que, a seu ver, teria levado o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin a encaminhar à primeira instância da Justiça processo do ex-presidente do Senado e figurão do MDB Eunício de Oliveira por suposto recebimento de propinas da Hypermarcas

7 – Haisem – A que conclusões se encaminham as providências que vêm sendo tomadas pelo governo federal para resolver a crise ambiental causada pela chegada a praias do litoral nordestino de placas de petróleo

8 – Carolina – Será que sorte e insistência bastam para explicar a sorte extraordinária do funcionário da assessoria do PT na Câmara que fez parte do bolão ganhador da sena recordista da Loteria e acaba de ganhar uma quadra em outro sorteio da mesma sena