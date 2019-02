Lula, Dilma e a Vale

Lula e Dilma tiveram influência direta na substituição de Roger Agnelli na direção da Vale por Murilo Ferreira, sob cuja gestão ocorreu o desastre de Mariana, e Fábio Schvartsmann, no comando no rompimento da represa em Brumadinho, pelos votos da CUT nas fundos de pensão, pelas ações do BNDES e pela influência sobre a diretoria de outro acionista forte, o Bradesco. O PT e outros partidos políticos aparelharam as agências dos setores privatizados, reduzindo a fiscalização. Petrobrás perdeu US$ 600 bilhões no mico da “Ruivinha”. O 01 de Bolsonaro não se deu bem no STF. Vélez Rodrigues chamou os brasileiros de “canibais”, porque, segundo ele, roubam hotéis e aviões em viagens para o exterior. E Damares está sendo acusada de ter adotado ilegalmente indiazinha Lulu. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe-o no Twitter ou Facebook, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará!

Para ver o vídeo clique aqui