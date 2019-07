Lula deu spoiler do hackeamento

Em junho quando começaram a vazar as conversas entre o procurasor Deltan Dalagnol e do Moro pelo site Intercept Brasil etse jornalista ligou esse vazamento a entrevista de Lula dada à Folha de S.Paulo e ao El Pais. Nessa entrevista garantiu que Moro “seria desmascarado”. Agora a Polícia Federal desmascara os hackers que roubaram as mensagens e repassaram ao Glenn Greenwald. A Polícia Federal apurou ainda que o casal de hackers de Araraquara movimentou R$ 627 mil. A PF está apurando se eles venderam essas informações e com qual motivação. Uma coisa é clara esses hackers não iam fazer isto de graça. E não fizeram tanto que aparece dinheiro. Um desses hackers disse tinha interesse em vender as informaçaões hackeadas para o PT. A coluna do Estadão traz hoje a nota Tabajara que diz que especialista enxerga semelhanças entre esse caso dos hackers e os escândalos dos aloprados, da pasta rosa e do bunker do PT: todas começaram com suspeitas de grandes conspirações internacionais e terminaram no quintal do vizinho, nesse caso em Araraquara. Não podemos esquecer que o PT sempre fez isto quando estava no governo por meio da Abin. Quem não se lembra da presidente Dilma ter colocado a Abin para espionar o Moro. Agora que o PT não tem a Abin caça com hacker.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui