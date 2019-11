Lula cospe no Estado de Direito

Mesmo condenado pela segunda vez em segunda instância, e com pena aumentada de 12 anos e 11 meses pela juíza Gabriela Hardt, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, para 17 anos e 1 mês pelo TRF 4 de Porto Alegre, Lula continua livre, leve e solto. Sobe em palanques numa cruzada eleitoral desautorizada pela letra da lei, para caluniar autoridades sem provas, entre os quais o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sergio Moro,. E ninguém da cúpula do Judiciário, da Justiça Eleitoral ou do Congresso, que se diz poder representativo da cidadania, exige dele o mínimo que qualquer cidadão decente do Brasil quer: respeito ao Estado de Direito. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

