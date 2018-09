Lula contra antilula

A pesquisa do Ibope para Estadão e Globo na prática cristalizou a alta probabilidade de realização de um segundo turno entre o único candidato verdadeiramente antilula entre os 13 disputantes, deputado Jair Bolsonaro, do PSL, e o preposto do ex-presidente condenado e preso, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Se não houver nenhuma reviravolta espetacular, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin serão expelidos, numa demonstração prática de que o marketing negativo de que ambos abusaram contra o adversário de direita o manteve estagnado no primeiro lugar com a distância em relação ao segundo reduzida para seis pontos percentuais, mas não os incluiu no turno que realmente decide qual a vontade do eleitor.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 1075,3 – na terça-feira 25 de setembro de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida no play

Abaixo, os assuntos para comentário da terça-feira 25 de setembro de 2018

1 – Haisem – “Bolsonaro estaciona em 28%; Haddad atinge 22%”, é a manchete do Estadão hoje. A que conclusões você chegou ao tomar conhecimento dos novos números da pesquisa Ibope feita para o Estadão e a Globo sobre a eleição presidencial cujo primeiro turno será disputado EM 7 de outubro?

SONORA_HADDAD IBOPE

2 – Carolina – O que a evolução das estatísticas de preferência de votos no Ibope revela a respeito da definição da disputa, em sua opinião?

3 – Haisem – O que foi afirmado de maior importância na primeira entrevista de Bolsonaro, filmada, gravada e transmitida pelo jornalista Augusto Nunes para a Rádio Jovem Pan, a seu ver?

SONORA_BOLSONARO 2509

4 – Carolina – Como os eleitores de esquerda, que, conforme a pesquisa, estão abandonando Ciro Gomes, do PDT, e Marina Silva, da Rede, para votar em Fernando Haddad, do PT, devem esta recebendo a afirmação do ex-governador do Ceará de que ou a esquerda faz uma autocrítica ou vai terminar facilitando a eleição de um presidente da pior direita?

5 – Haisem – Que efeitos poderá ter para a dificuldade de alçar voo do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, a revelação feita às vésperas da eleição de que um promotor de justiça abriu novo inquérito de irregularidades atribuídas ao candidato tucano em desapropriações de terrenos contemplando membros de sua família?

6 – Carolina – Qual deverá ter sido, na sua opinião, a reação do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ao tomar conhecimento de que o juiz que substituiu Sérgio Moro no processo que investiga corrupção do ex-governador tucano do Paraná Beto Richa manteve a decisão anterior de prendê-lo?

7 – Haisem – Que efeitos negativos deverão ser produzidos sobre a campanha pela reeleição do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, pela delação premiada em que o executivo da Galvão Engenharia, Jorge Valença, que também delatou os ex-parlamentares Geddel Vieira Lima, Henrique Alves e Fernando Bezerra, contou lhes ter dado propina em contrapartida para contratos de obras contra a seca no sertão do Nordeste?

8 – Carolina – O que levou o juiz a condenar o ex-governador de Brasília José Roberto Arruda a 7 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado no âmbito da Operação Caixa de Pandora?