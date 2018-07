Lula cá, Lula lá…

Aparentemente, a malandragem imaginada pelos deputados federais petistas Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Wadih Damous e levada adiante pelo desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, tinha como objetivo soltar Lula e criar um fato novo na eleição presidencial de outubro. Esse objetivo não foi alcançado, pois decisão a tempo e hora do presidente do tribunal, Thompson Flores, impediu que a piada provocasse uma tragédia institucional. Mas fato é que, se não tirou o ex da cela, pelo menos pôs fim a seu ostracismo, retratado nos minguados magotes de militantes que foram às ruas de Porto Alegre, Curitiba e São Bernardo tentando dar força aos dirigentes petistas convocados para forçar a Polícia Federal a atender ao planejamento original da jogada.

1 – A manchete do Estadão hoje não deixa dúvidas: “Tribunal barra manobra para tirar Lula da prisão”. Quem participou dessa manobra, por que ela foi tentada e, enfim, por que foi barrada?

2 – O que influenciou e causou a confusão entre ordens judiciais da importância de todas estas tomadas em relação ao Lula?

3 – Por que o pedido de habeas corpus de Lula não foi feito por seus advogados que já trabalham na defesa, e sim por três deputados federais petistas, que também são advogados?

4 – O que você achou da nota oficial divulgada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, antes de o impasse ter sido resolvido?

5 – Qual o papel de decisões do Supremo Tribunal Federal na decisão do desembargador Favreto contrariando decisões do próprio tribunal a que pertence e se imiscuindo em assuntos que estão sendo debatidos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal?

6 – Quais são as conseqüências desse domingo confuso e tenso na vida real do cidadão brasileiro? Quem perde e quem ganha com essa lambança?

7 – Qual a evolução ou involução no futebol brasileiro na eliminação da seleção na Copa da Rússia nas quartas de final?

8 – O que você acha da manutenção pela CBF do técnico Tite depois da desclassificação da seleção, contrariando o velho hábito brasileiro de que técnico de time derrotado é técnico demitido?