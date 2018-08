Lula, ausente e poupado

O debate de oito candidatos à Presidência da República na Bandeirantes em 9 de agosto foi (mais uma) evidência da queda do Brasil num poço sem fundo. Ninguém fez nenhuma referência à devastadora crise moral, econômica, ética e financeira que assola a Nação nem apresentou algo viável e concreto para sairmos do túnel em que o País mergulha com a gestão desastrada das contas públicas, na qual o rombo do sistema previdenciário é uma das mais patentes e trágicas evidências. Da mesma forma, todos evitaram referir-se a temas como a rapina do PT, seus aliados e até de oposicionistas conformados, que gerou a bancarrota da Petrobrás, para não perder eleitores simpáticos ao ausente Lula.

Abaixo, os assuntos para comentário da segunda-feira 13 de agosto de 2018

SONORA Na casa avoenga, Luiz & Gael com poema de Nêumanne

1 – Haisem – Um fim de semana depois do debate dos presidenciáveis na Bandeirantes na quinta-feira, friamente, que conclusão você gostaria de transmitir aos ouvintes da Bandeirantes da eleição presidencial e do futuro do Brasil?

2 – Carolina O que levou o diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, a declarar em sua entrevista a Andreza Matais, titular da Coluna do Estadão, na edição do jornal ontem, que Lula está “de favor” na sede da Polícia Federal em Curitiba?

3 – Haisem – A que conclusão você chega ao ler a reportagem do Estadão de que 90% dos deputados estaduais paulistas concorrem este ano à reeleição ou a uma vaga na Câmara?

4 – Carolina – O que, a seu ver, provoca o fato constatado em reportagem de O Globo de que em seis anos rombo da Previdência dos Estados quase quadruplica?

5 – Haisem – A manchete do Estadão de hoje revela que conta de luz sobe quatro vezes mais do que a inflação. Qual, na sua opinião, é a causa desse evidente despautério?

6 – Carolina – O que provocou, na sua opinião, o fato de as candidaturas de militares terem crescido 92% nos últimos quatro anos, conforme notícia publicada no alto da primeira página do Estadão de hoje?

7 – Haisem – O que você tem a dizer da proposta do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, de a Polícia Federal participar da investigação da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes?

8 – Carolina – O que você tem a dizer da revelação da Uol de que 40 mil imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo petista de Dilma Rousseff seguem com obras paradas e os que seriam beneficiados pagando aluguel ou vivendo em áreas de risco?