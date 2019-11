Lula ataca porque não tem defesa

Ao disparar contra o único adversário que poderá expor na campanha sua participação no maior assalto feito aos cofres públicos na História, acusando-o de governar para os milicianos do Rio, e não para população do País, o corrupto e lavador de dinheiro Lula desafiou todas as instituições da República, que ele sempre desprezou. Apenas repetiu as lorotas de sempre, de sua inexistente inocência à perseguição que não houve por parte da Justiça e da Polícia Federais. Cabem às instituições ofendidas se defenderem à altura. Mas o primeiro que atingiu, Jair Bolsonaro, escondeu-se atrás de sua obrigação de ocultar o nome do ofensor, o que nada resolve.

Assuntos para comentário da segunda-feira 11 de novembro de 2019-11-11

1 – Haisem – O que você percebeu de novo na linguagem adotada por Lula

depois de solto da cela de estado-maior na Polícia Federal em Curitiba

SONORA LULA BOLSONARO 111

2 – Carolina – O que denota a reação do presidente Jair Bolsonaro aos

discursos de Lula a respeito de sem eventual envolvimento com milicianos

no Rio de Janeiro

SONORA BOLSONARO LULA 111

3 – Haisem – O que você achou da resposta do ministro da Justiça, Sergio

Moro, a respeito das acusações feitas pelo ex-presidente, que ele condenou

na primeira instância

4 – Carolina – De que adiantará a reação popular manifestada na Avenida

Paulista e em outras ruas no Brasil pelo cidadão comum contra a decisão do

plenário do Supremo Tribunal Federal sobre jurisprudência de começo de

cumprimento de pena após condenação na segunda instância

5 – Haisem – O que você tem a dizer sobre ameaça do presidente do

Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de que o Judiciário saberá reagir a

tempo e hora

6 – Carolina – Que reações você acha que foram mais adequadas à decisão

do Supremo Tribunal Federal de soltar os condenados por crimes de

colarinho-branco pelo Supremo Tribunal Federal

7 – Haisem – O que trazem de positivo as novas investigações da Polícia Federal

que podem substituir o Congresso na execução da chamada Lava Toga

8 – Carolina – Evo e mais três na linha de poder renunciam na Bolívia – é

a manchete do Estadão de hoje. Você esperava esse desfecho da crise

naquele país vizinho